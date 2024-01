Curitiba é rock ou sertanejo? Nenhum! veja estilo preferidos dos curitibanos

Uma pesquisa realizada pelo Teatro Positivo, um dos principais palcos de Curitiba, trouxe informações sobre os gostos musicais favoritos do público que frequenta teatros na capital. Segundo o levantamento, realizado após 1800 entrevistas, apontou que o POP é o estilo musical preferido de 12% dos entrevistados.

A pesquisa realizada em 2023 apontou ainda que o segundo estilo preferido é a Música Popular Brasileiro (MPB), com 11,9% da preferência, seguido por Rock (10,8%), Sertanejo (8,6%) e Samba (7,1%).

A pesquisa mostrou também o perfil dos frequentadores de teatro e a preferência deles por determinadas expressões artísticas. Segundo o levantamento, 65% do público que frequenta o Teatro Positivo é do sexo feminino e 35% masculino.

Quando se trata de idade, os dados ganham mais importância. Veja os dados a seguir:

15% têm entre 31 e 40;

16% estão na faixa etária de 41 a 50;

15% entre 51 e 60;

17% dos espectadores têm entre 60 e 70 anos.

“Ou seja: 63% do público consumidor de cultura tem mais de 30 anos, mesmo com 50% de desconto na meia entrada para estudantes. Isso nos alerta para a necessidade de promover ações de incentivo e acesso aos espetáculos para os jovens”, afirma Eduardo Faria Silva, diretor da UP Experience, empresa responsável pela gestão do Teatro Positivo.

Acesso à cultura

A pesquisa revelou ainda os principais canais na hora de buscar informações sobre cultura. A plataforma mais utilizada é o Instagram, com 75% dos participantes recorrendo a essa rede social em busca de detalhes sobre eventos e apresentações de teatro.

Além disso, o Google também desempenha um papel significativo, sendo consultado por 46% dos respondentes. Não podemos deixar de mencionar a relevância de fontes tradicionais, como amigos e imprensa, que são fontes confiáveis para 38% dos entrevistados. A plataforma Disk Ingressos desempenha um papel importante para 37% da audiência no momento da busca por informações sobre espetáculos.

Shows ou teatro?

Analisando mais detalhadamente os dados, 81% do público tem preferência por acompanhar shows musicais, 41% stand up comedy e 36% peças teatrais. Para Eduardo Faria, essa pesquisa trouxe informações importantes sobre os interesses dos frequentadores.

“O levantamento nos mostra visões valiosas sobre as preferências artísticas, os interesses culturais e as expectativas dos frequentadores do teatro. Isso nos ajuda a definir as atrações e a adaptar a nossa programação de acordo com a preferência do nosso público”, enaltece o diretor.

O estudo revelou também as principais áreas de destaque que o público identifica no Teatro Positivo. O conforto, mencionado por 77% dos entrevistados, é o aspecto mais valorizado, evidenciando o foco na satisfação do espectador. Em seguida, a qualidade do som recebeu uma taxa de aprovação alta, com 71% – mostrando a importância da acústica nas apresentações.

A iluminação também foi destacada por 64% dos participantes como uma característica que contribui para a atmosfera dos espetáculos. A qualidade das atrações, com 57%, é outro ponto forte que ressalta a capacidade do Teatro Positivo em atrair artistas renomados. Além disso, questões práticas, como estacionamento (55%) e segurança (50%) também foram consideradas satisfatórias, enfatizando a preocupação com o conforto do público.

O diretor enfatiza o compromisso da equipe em aprimorar constantemente a experiência dos frequentadores do teatro: “com base nos resultados da pesquisa, vemos a necessidade de acompanhar a tradição do teatro, mas estar atento às inovações que permitem uma experiência única para o público”.

