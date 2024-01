A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher de 38 anos por não pagar a pensão alimentícia. O caso aconteceu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na segunda-feira (22).

De acordo com informações da PCPR, a mulher foi presa com uma dívida de R$ 4.461,30. Ela foi detida após uma denúncia, que gerou o mandado de prisão.

“Ações como esta reforçam a importância de conscientizar a população em geral sobre a responsabilidade parental. A mulher foi capturada e encaminhada ao sistema penitenciário”, disse o delegado Lucas Maia.

+ Leia mais: Caminhão causa explosão em bairro de Curitiba e deixa quase 3 mil unidades sem energia

Na segunda-feira (22), a PCPR prendeu um homem de 39 anos pela falta do pagamento de pensão alimentícia. A situação também aconteceu em Piraquara. O homem estava devendo R$ 18.959,16.

+ Leia mais: Vídeo: carro atropela criança na Grande Curitiba após motorista não puxar freio de mão

A polícia relembra que a falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida existente no Brasil.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!