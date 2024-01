Curitiba e boa parte do Paraná estão sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (24). O primeiro alerta é amarelo, de perigo potencial, enquanto o segundo é laranja, que representa perigo para tempestades.

O alerta amarelo aponta maior intensidade para a Região Metropolitana de Curitiba, , centro sul paranaense, sudeste e norte central do Paraná. Isso representa chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Para Curitiba e litoral, onde existem vários pontos de alagamento, a chuva deve seguir. Um alerta laranja com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) está em vigor e segue na quinta-feira (25). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

E nos próximos dias?

Na sequencia dos dias, o tempo vai seguir momentos de abertura com sol e chuvas pontuais. Segundo o Simepar, não tem previsto uma forte chuva que possa causar prejuízos em Curitiba.

Já no litoral, o tempo ruim vai seguir nos próximos dias. No fim de semana, possibilidade de chuva com 30.7 mm.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem