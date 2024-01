A creche Maria Cazetta, que tem mais de 20 anos de serviços prestados à comunidade do bairro Uberaba e região, foi furtada três vezes desde a última sexta-feira (19). O prejuízo financeiro ainda não foi calculado, mas a dor no coração em que Elisabeth de Oliveira Onishi, proprietária da escolinha, sentiu, é gigante.

A creche vai completar em 2024, 25 anos de fundação. Atende atualmente 250 crianças de quatro meses a três anos. Boas histórias, mas os problemas com furtos tem causado transtornos no dia a dia da forte Beth, uma guerreira que trabalha pensamento primeiro no bem estar dos outros.

Segundo ela, a empresa que faz a segurança da creche entrou em contato no domingo (22) para informar de um arrombamento.

“Quando fui chegando e vi o carro deles já fiquei apreensiva. Foram três dias consecutivos em que eles entraram, sendo que da última foi com carrinho de mão. Levaram panelas grandes, batedeira industrial e vamos ter que arrumar a porta. Eu estou acabada, eu desabei quando vi tudo vazio. Posso dizer que é um dos dias mais tristes da minha vida”, comentou Beth para a Tribuna.

O boletim de ocorrência vai ser feito nesta quarta-feira (24).

Bora ajudar?

A situação financeira da creche não é positiva. Apesar de ter auxílio da prefeitura de Curitiba no repasse, os valores só chegam quando tem quando tem criança no espaço. O retorno vai ocorrer somente no fim de fevereiro.

Com isso, que tal ajudar com qualquer quantia para que a creche possa comprar os materiais furtados? O PIX é mariacazetta@yahoo.com.br (Associação Maria Cazetta).

Creche sofreu três assaltos em menos de uma semana. Foto: Reprodução/Google.

