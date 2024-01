A segunda casa dos nossos bichinhos de estimação vai ganhar novo endereço de uma super loja da rede HiperZoo, a partir de março. Localizada na Avenida Sete de Setembro, 6270, no bairro Seminário, em Curitiba, o estabelecimento terá investimento de R$ 3,5 milhões. Oito anos após a inauguração, a marca se consolida como o maior pet shop 100% curitibano com oito lojas.

Com uma variedade de 30 mil produtos e serviços para animais de estimação para cães, gatos, peixes, répteis, aves, e uma farmácia veterinária, o espaço com 730 metros quadrados destinado ao atendimento pet vai oferecer também serviços de estética e banho para os pets.

Eduardo Aisengart, diretor Administrativo/Financeiro, valoriza o ponto que vai favorecer toda uma região que abrange bairros como Campina do Siqueira, Vila Izabel, Santa Quitéria, São Braz e outros.

Foto: divulgação.

“É uma característica da gente, estar próximo das pessoas e dos pets. As pessoas chegam com alegria, e queremos satisfazer nossos clientes. Seguimos com o espaço que o cliente poderá dar banho no animalzinho, um dos diferenciais da rede. Além disso, vamos manter nossos valores de seguir ajudando nas adoções e as Organizações Não Governamentais (ONGs)”, disse Eduardo.

O Hiper Zoo Seminário funcionará de segunda a sábado, das 8h às 21h, e domingos, das 8h às 20h.

Quer trabalhar?

Caso queira trabalhar na HiperZoo, entre em contato com o Recursos Humanos da rede. O email é o trabalheconosco@hiperzoo.com.br ou pelo WhatApp (41) 99526-0194.

Serviço: Hiper Zoo

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 6270, no bairro Seminário, Curitiba

Horário: Segunda a sábado, das 8h às 21h, e domingos, das 8h às 20h.

Estacionamento: gratuito

