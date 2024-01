A chuva no Litoral do Paraná segue causando transtornos e muito trabalho ao Corpo de Bombeiros. Na terça-feira (23), foram 26 ocorrências de alagamento com a retirada de pessoas em áreas ilhadas em residências.

Segundo os Bombeiros, Guaratuba foi a cidade mais afetada pela chuva que chegou a 90 mm de precipitação acumulada na segunda-feira (22) e quase 40 mm até o fim da manhã de terça, de acordo com o Simepar. Com a cheia da maré, o escoamento da água foi dificultado.

Os bairros que mais sofreram com alagamentos foram Cohapar, Carvoeiro e Piçarras, onde 52 pessoas foram atendidas, sendo 14 levadas ao Ginásio de Esportes da cidade.

Em Matinhos, foram quatro ocorrências atendidas, sendo três delas de retirada de 14 pessoas de residências ilhadas. Em Pontal ocorreram duas ocorrências atendidas, uma em Pontal do Sul e outra em Praia de Leste, ambas de retirada de seis pessoas ilhadas em residências.

Em nenhum dos atendimentos não foi preciso encaminhar vítimas ao hospital.

Previsão do tempo pro litoral tem temporal

Segundo o Simepar vem mais chuva para o litoral do Paraná nesta quarta-feira (24). O acumulado pode chegar aos 47 mm e a chuva não para por aí. Ao longo da semana Guaratuba terá mais dias de muita chuva. Na quinta-feira, por exemplo, o acumulado chega aos 33 mm. O final de semana segue com mais água a caminho do litoral do Paraná. Um alerta laranja de tempestade está em vigor no litoral pelo menos até a manhã desta quinta-feira.

