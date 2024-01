BR-277 parcialmente liberada: trecho de deslizamento de pedras tem desvio

Após pouco mais de 13 horas de interdição total, o trecho do km 39 da BR-277 em direção ao litoral do estado foi parcialmente liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois que equipes do DNIT providenciaram um desvio pela pista contrária.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz um alerta para que quem transitar pelo local tome cuidado redobrado para evitar acidentes. De acordo com a PRF, “a liberação da 277 acontece de forma precária, com desvio do km 40 ao 39. Explicando: quem desce a serra, no km 40 passa a transitar por um desvio que utiliza a pista sentido Curitiba. Desta forma, no trecho de um quilômetro, o trânsito será em uma faixa para descer sentido Morretes/Paranaguá e uma faixa no sentido para quem sobe para Curitiba. No km 39, onde caíram as pedras, segue interditada a faixa sentido Paranaguá.”

A longa interdição causou um enorme congestionamento, especialmente dos caminhões que levam a safra agrícola até o Porto de Paranaguá e não podem utilizar a rota alternativa pela Estrada da Graciosa, que só pode receber veículos leves.

A PRF não divulgou dados sobre a extensão do congestionamento. Também não há previsão de quando ocorrerá a liberação total da pista, já que os trabalhos no local dependem da melhoria das condições climáticas – e a previsão é de chuva para os próximos dias em toda a região.

