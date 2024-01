Um novo deslizamento de pedras na BR-277, na manhã desta quinta-feira (25), segue provocando interdição total nos dois sentidos da via, num trecho entre Curitiba e Litoral do Paraná. Existe a perspectiva de liberação, mas ainda sem nenhum horário definido. Geólogos e Dnit avaliam a possibilidade do uso compartilhado da pista sentido Curitiba.

Já são pelo menos nove horas de interdição total na BR-277, ninguém desce e ninguém sobe. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o deslizamento que ocorreu por volta das 3h da madrugada desta quinta no quilômetro 39, entre Curitiba e o litoral do Paraná, a limpeza na pista chegou a ser realizada.

Pedras caíram na pista por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (25). Foto: Divulgação/PRF

No entanto, com o solo úmido e a chuva constante na região, um novo problema surgiu pela manhã atrasando a liberação ao trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o DNIT informou que avalia a perspectiva de liberação de duas das quatro faixas com pista simples, o uso compartilhado da via. O litoral do Paraná está sob um alerta vermelho de acumulado de chuva.

A PRF acompanha de perto a situação. As obras emergenciais seguem sendo realizadas no trecho.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem