O litoral do Paraná está em alerta vermelho de “Grande Perigo” para o acumulado de chuva, nesta quinta-feira (25). Segundo o Inmet, o alerta vale pelo menos até às 15h desta quinta, mas pode ser estendido, visto que a previsão do tempo indica ainda mais chuva para o litoral do Paraná.

Segundo o alerta vermelho do Inmet a região do litoral pode ter chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Na madrugada desta quinta-feira um deslizamento motivou o bloqueio da BR-277 entre Curitiba e litoral do Paraná.

A previsão do tempo para o Litoral do Paraná tem um grande acumulado de chuva. Guaratuba, por exemplo, pode registrar 14,2 mm nesta quinta-feira. A chuva segue presente na cidade pelos próximos 15 dias.

Imagem mostra o alerta vermelho de temporal emitido pelo Inmet. Foto: Reprodução.

Previsão do tempo para Curitiba

Para Curitiba a previsão do tempo do Simepar indica chuva nesta quinta, com acumulado de 2,8 mm e temperatura entre 14 e 19ºC. Há um alerta laranja de temporal para Curitiba.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem