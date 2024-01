A empresa Internacional Marítima informou que o ferry boat de Guaratuba está funcionando normalmente na manhã desta quinta-feira (25). Na tarde de quarta-feira (24) um deslizamento de terra no km 21 da PR-412 interditou o caminho, mas a balsa continuou operando.

Como rota alternativa para acessar o ferry boat, que liga Guaratuba e Matinhos, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) indica a PR-807, também conhecida como Rua Marechal Hermes.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Estrada da Graciosa (PR-410), entre Curitiba e Morretes, está liberada para trânsito na manhã desta quinta-feira (25). Como está funcionando como uma rota alternativa, há alto fluxo de veículos na região.

Já a BR-277 continua interditada após um deslizamento de pedras que aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre no quilômetro 39, entre Curitiba e litoral do Paraná.

Antes de sair de casa, motoristas podem verificar as condições das estradas do Paraná pela rede social X (antigo Twitter). A PRF e a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-116 e BR-376, atualizam os dados em tempo real. Confira:

👷‍♂️Atualização: ✅Serra da BR-376/PR segue liberada em ambos os sentidos. 🚙Fila do km 675 ao km 662, em Guaratuba, sentido Curitiba. https://t.co/Qz4SbSzewJ

🚧 Interdição | 25.jan.2024 04h15 🔴 Total – ambos sentidos BR-277 Km 39 Morretes (PR) Pista totalmente interditada devido a deslizamento de pedras sobre a rodovia. Siga o canal "PRF Paraná" no WhatsApp: https://t.co/KnSgLk1Fqh

