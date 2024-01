A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou, na manhã desta quinta-feira (25), o tráfego de veículos na BR-376, no trecho que liga Curitiba ao estado de Santa Catarina. O trecho foi interditado por causa das chuvas constantes que atingem o litoral do Paraná, evitando assim o risco de tragédias em caso de deslizamento.

A BR-277, por exemplo, precisou ser interditada após um deslizamento na madrugada desta quinta-feira.

A BR-376 ficou totalmente fechada para o tráfego entre o km 648, em São José dos Pinhais (PR), e a divisa com Santa Catarina, a partir das 22 horas desta quarta-feira, 24 de janeiro.

