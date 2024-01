Registro histórico: acumulado de chuva em Guaratuba se aproxima de recorde

Os alagamentos que atingem diversos pontos do litoral paranaense não devem dar trégua para os moradores da região nos próximos dias. De acordo com os dados do Simepar, somente na terça-feira (23) o acumulado de chuva foi de 221,2 mm apenas em Guaratuba, terceiro maior índice em apenas um dia desde que as medições tiveram início, em junho de 1997. Os dois dias com maior volume acumulado até hoje foram 4 de janeiro de 2003, com 232,4 mm; e 29 de janeiro de 2008, com 226,2 mm.

Outro dado alarmante diz respeito à quantidade de chuva acumulada ao longo do mês. Faltando ainda sete dias para janeiro terminar, este mês já é o sexto com maior volume de chuva em toda a série histórica das medições. Ao longo de 24 dias, o acúmulo de chuva atingiu a marca de 643,8 mm, se aproximando do quinto mês mais chuvoso da história, que foi janeiro de 2003, com 678,6 mm.

O recorde mensal de chuva em Guaratuba ainda é de janeiro de 2008, quando o acumulado atingiu a marca de 851,2 mm. A segunda maior marca, de 713 mm, registrada em janeiro de 2010, poderá ser superada até o final do mês, já que a previsão é de que as chuvas na região percam força na sexta-feira (26), mas voltem a aumentar no fim de semana.

Chuvas não vão dar trégua

A previsão para quinta-feira (25) é de chuva constante em todo o litoral, com acumulado acima de 30 mm em Guaratuba. Também está mantido o aviso de risco elevado de inundações e deslizamentos de terra do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia para todos os municípios litorâneos.

O instituto alerta para a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia ao longo do litoral e da Serra do Mar, desde a região de Blumenau, em Santa Catarina, até Caraguatatuba, no litoral paulista.

Nesta quarta-feira (24), a concessionária Arteris Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal decidiram pelo fechamento preventivo da rodovia BR-376 a partir das 22 horas. O bloqueio é temporário e preventivo, já que há riscos de deslizamentos por causa da quantidade de chuva na região.

O Conselho de Segurança de Guaratuba (Conseg) emitiu uma alerta para o aumento da maré provocado pela chagada da lua cheia. De acordo com o Conseg, a maré deve subir cerca de 1,5 m até sexta-feira, o que dificulta ainda mais o escoamento da água acumulada nos locais de alagamento.

