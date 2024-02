Hyundai HB20 foi o carro mais vendido do Brasil em janeiro

O Hyundai HB20 foi o líder geral em vendas de carros de passeio do mercado brasileiro em janeiro com 7.478 emplacamentos, conforme os dados mais recentes da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O Hyundai CRETA, por sua vez, fechou o mês no quarto lugar geral, garantindo a liderança na categoria de SUVs, com 4.898 unidades comercializadas. Com o resultado, a Hyundai posicionou seus dois modelos produzidos em Piracicaba (SP) no top 5 de vendas do mercado brasileiro no início de 2024.

“Começamos muito bem o ano, com nossos dois principais modelos entre os cinco mais vendidos, sendo o Hyundai HB20 como o líder geral de vendas e o Hyundai CRETA o líder entre os SUVs. O consumidor brasileiro cada vez mais reconhece a qualidade e valoriza o pacote de segurança, conectividade e conforto que esses modelos trazem, contando ainda com a tranquilidade de cinco anos de garantia, o que contribui para um elevado valor de revenda”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

O Hyundai HB20 oferece um dos pacotes de conectividade e segurança ativa mais completos entre seus concorrentes através de soluções como o Hyundai Bluelink, com ferramentas de conveniência, assistência e alertas ao condutor, e o Hyundai SmartSense, que reúne recursos para prevenção de colisões dianteira e traseira, assistência de permanência e centralização em faixa, aviso de saída segura e monitoramento de ponto cego.

Já o Hyundai CRETA conta com os mais modernos recursos disponíveis no pacote SmartSense com acréscimo de detector de fadiga e farol alto adaptativo. Há também um pacote exclusivo de funções do Bluelink para oferecer mais segurança no SUV produzido em Piracicaba, com recursos como a Smart Camera 360º, que permite o monitoramento remoto do entorno do veículo; mais conforto, com as funcionalidades de climatização e comando de voz; e mais conveniência aos condutores, por meio das ferramentas de busca de pontos de interesse, localidades em tempo real, informações do tráfego e o modo guia de destino, todas atuando diretamente no GPS do veículo. Tudo isso em uma central multimídia de 10,25”, umas das maiores da categoria.

