A Tribuna do Paraná tem muito orgulho de estar na vanguarda local no uso das mais novas tecnologias focadas na usabilidade dos leitores, proporcionando uma melhor experiência durante a navegação em nosso site. Em funcionamento há uma semana, um novo recurso está facilitando a vida de quem quer ficar bem informado, mas não tem tempo sobrando ou quer algo mais direto e confiável.

Nosso time de tecnologia desenvolveu uma ferramenta que usa a Inteligência Artificial para resumir a notícia que o leitor quiser. Depois de alguns testes em editorias específicas, agora todo o site tem acesso à ferramenta. Com apenas um clique você tem rapidamente um resumo em tópicos do conteúdo postado.

“Aqui na Tribuna temos uma obsessão por entender o comportamento dos leitores e oferecer funcionalidades que agreguem valor. Também sabemos que rotina das pessoas está cada vez mais corrida e que nosso tempo vale muito, por isso entendemos que oferecer um resumo da notícia vai ajudar nossos leitores a entenderem melhor sobre o assunto que trata uma determinada notícia”, explicou o Product Maneger da Tribuna, Rafael Maia.

A Inteligência Artificial é um caminho sem volta e saber explorar o melhor uso das ferramentas é o que diferencia a operação da Tribuna. “Junto com a iniciativa de oferecer novas funcionalidades para nossos leitores, estamos acompanhando a tendência mundial no uso consciente da inteligência artificial. Toda a produção de conteúdo com IA é frequentemente supervisionada por jornalistas para manter nosso compromisso com a qualidade da informação”, detalhou Rafael Maia.

Desde 2016, ano em que o site tribunapr.com.br começou a funcionar, investimos pesado no desenvolvimento das melhores ferramentas para oferecer aos usuários uma experiência diferenciada em termos de consumo de notícias.

“Fomos o primeiro site de notícias do Brasil a lançar um aplicativo com inteligência artificial no ano de 2018. Mantendo o pioneirismo nas novas tecnologias estamos oferecendo o resumo das notícias com inteligência artificial”, orgulha-se Maia, que encabeça as operações tecnológicas da Tribuna desde o início.

A iniciativa do desenvolvimento dessa nova funcionalidade é amparada por estudos acadêmicos e pesquisas internacionais que mostram um aumento de engajamento dos leitores.

“Temos por tradição uma proximidade muito grande com os nossos leitores. Mantemos canais direto de comunicação (o Whatsapp dos Caçadores de Notícias é um exemplo disso) com a população da grande Curitiba, sempre com o objetivo de entender o que eles precisam e como podemos entregar um produto de qualidade. Essa nova funcionalidade vai de encontro com a necessidade de consumo imediato de uma informação, indo além da leitura simples do título, direto ao ponto em apenas três tópicos”, explicou o Coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Luiz Klisiewicz.

Para acessar o resumo das notícias fique atento. Logo após a foto principal das matérias há um “botão” retangular, com a frase “GERAR RESUMO POR IA”. É só clicar e ficar rapidamente bem informado.

