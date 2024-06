Exposição do Tutankamon vende 5 mil ingressos antecipados em Curitiba

Faltam poucos dias para a abertura oficial de “Tutankamon, uma experiência imersiva” em Curitiba e já foram vendidos mais de 5 mil ingressos antecipados. A exposição acontece no Shopping Estação e chega à capital paranaense depois de passar por metrópoles como Madri, Barcelona, Viena, Stuttgart, Cairo e São Paulo.

O evento já contabiliza mais de 1,2 milhão de visitantes ao redor do mundo, e os ingressos para Curitiba estão à venda no site, com valores especiais pré-abertura.

O espaço tem aproximadamente 2.000 m², em um trajeto com sete salas, incluindo uma de projeção mapeada em 4K e uma outra com o metaverso, que proporcionam uma jornada sensorial pelos mistérios do Antigo Egito.

Com uma abordagem inovadora e acessível, esta exposição torna o conhecimento sobre o Antigo Egito envolvente e cativante, seja para famílias em busca de atividades educativas durante as férias, grupos de amigos ávidos por descobertas ou mesmo casais em busca de um encontro memorável. Cada sala é uma aula viva, repleta de elementos que instigam a curiosidade, estimulam os sentidos e incentivam a exploração.

Sobre “Tutankamon, uma experiência imersiva”

A curadoria da exposição ficou a cargo do historiador e jornalista Nacho Ares, que tem formação acadêmica em História Antiga pela Universidade de Valladolid e certificação em Egiptologia pela University of Manchester. Ares é autor de 21 livros, sendo 15 deles dedicados à rica cultura egípcia. Com uma vida dividida entre Madrid e Cairo, sua expertise e paixão pelo tema enriqueceram cada aspecto da exposição, oferecendo uma perspectiva única e profundamente embasada na história do Antigo Egito.

“Tutankamon, uma experiência imersiva” é uma colaboração de prestígio internacional, unindo as mentes criativas da Layers Of Reality, MAD, Som Produce e Stardust International, em parceria com as empresas brasileiras Apple Produções e Bem Comunicação Integrada. Honrada com três prêmios Telly Awards, incluindo dois prêmios de ouro e um de prata, que reconhecem sua inovação excepcional nos novos formatos audiovisuais. Os Telly Awards representam um dos mais respeitados prêmios internacionais no campo do audiovisual e estão celebrando sua 44ª edição neste ano.

Mais de cem profissionais de todo o mundo contribuíram para a produção das diversas salas, sendo o renomado estúdio global Sila Sveta um dos destaques na criação da película imersiva e do filme de realidade virtual em 360°.

Os ingressos custam a partir de R$40 (meia entrada pré-lançamento) e já estão disponíveis para compra no site https://www.ingresso.com/espetaculos/tutankamon-uma-experiencia-imersiva. Há descontos especiais para grupos e excursões, mais informações no e-mail grupostutankamon@appleproducoes.com.br.

Serviço

“Tutankamon, uma experiência imersiva”

Local: Shopping Estação (piso 2) – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças

Abertura oficial: 05 de julho – ingressos estão disponíveis

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 11h às 21h.

Quanto:

Valores dos ingressos pré-lançamento (sem taxa de serviço)

De segunda a sexta, até as 18h – R$40 a meia entrada e R$80 a inteira;

De segunda a sexta, após as 18h – R$45 a meia e R$90 a inteira;

Sábado, domingo e feriados, qualquer horário – R$55 a meia e R$110 a inteira;

Meia-entrada para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local.

Crianças de até 24 meses não pagam.

Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail grupostutankamon@appleproducoes.com.br.

Venda no site https://www.ingresso.com/espetaculos/tutankamon-uma-experiencia-imersiva

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?