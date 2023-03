No Couto Pereira

A banda norte-americana Red Hot Chilli Peppers anunciou nesta quinta-feira (09) cinco shows no Brasil em novembro. A banda está com a turnê “Unlimited Love” e vai passar por Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Em Curitiba, o show está confirmado para o dia 13 de novembro, no estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira (15) para o público geral, a partir das 10 horas no site oficial.

Confira os valores em Curitiba:

MEIA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 475 R$ 950 PISTA R$ 280 R$ 560 CADEIRA SOLCIAL SUPERIOR R$ 260 R$ 520 CADEIRA SOCIAL INFERIOR R$ 320 R$ 640 CADEIRA PRO TORK R$ 345 R4 690 ARQUIBANCADA R$ 195 R$ 390

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Nos dias 13, 14 e 15/março: Pedreira Paulo Leminski

R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

13 e 14/03 (MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS): Exclusivo para clientes Cartão BRB. Atendimento a partir do meio-dia.

15/03: Venda para público geral. Atendimento a partir do meio-dia

Após essa data – MEDIANTE DISPONIBILIDADE: Terça a sábado das 10h às 17h

A partir de 16/março:

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Bilheteria 2 do estádio – Ao lado da entrada da administração

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Não há funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

– A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.

Quem tem direito a meia-entrada? Confira todas as regras aqui.

Shows pelo Brasil:

04 de novembro – Rio de Janeiro – Estádio Engenhão Nilton Santos

07 de novembro – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

10 de novembro – São Paulo – Estádio do Morumbi

13 de novembro – Curitiba – Estádio Couto Pereira

16 de novembro – Porto Alegre – Arena do Grêmio

