Torresmofest, o festival de torresmo de Curitiba, muda de local

A partir desta quinta-feira (9), Curitiba recebe a Torresmofest, festival gastronômico que tem a carne suína como grande estrela. O evento curitibano estava marcado inicialmente para acontecer no Jóquei, mas a organização mudou o local. Agora, o Torresmofest será no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, de quinta a domingo (12).

A entrada é gratuita e o evento acontece das 12h às 22h. Além do torresmo em várias versões, os visitantes terão outras opções de comida, sobremesas, chope artesanal e muita música ao vivo. A programação de shows inclui:

No cardápio, joelho, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outros. A expetativa é comercializar 15 toneladas de carne de porco.

O Bosque do São Cristóvão fica na Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85, no bairro gastronômico de Santa Felicidade.

