O cantor Loubet, uma das maiores referências do agronejo, anuncia a gravação de seu DVD em comemoração aos dez anos de carreira. Durante este tempo, ele construiu uma carreira sólida e bem focada no público que gosta da velha e boa música sertaneja.

O projeto será registrado na Live Curitiba (R. Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba – PR), no dia 15 de março, a partir das 22h, e contará com grandes participações e surpresas. Lembrando que ele traçou uma carreira consolidada desde o primeiro grande hit nacional, “Made in Roça”.

Com um repertório recheado de música boa, Loubet apresentará diversas músicas inéditas para embalar a noite de comemoração. O cantor convidou Ana Castela, Luan Pereira, Murilo Huff, Us Agroboy e Clayton & Romário para dividir o palco com ele. Mais novidades serão divulgadas em breve.

“São 10 anos de carreira, preparamos este DVD com muito carinho para nossos fãs. E junto comigo nesta grande festa conto com a participação de vários amigos, prepara o coração que o repertório tá sensacional”, diz Loubet.

Com mais de 750 milhões de streams em suas faixas, Loubet é um dos precursores do gênero conhecido como “agronejo” – que combina o agro e o sertanejo. Seu mais recente trabalho é o projeto “Respeita o Agro”, que conta com 12 faixas transitadas entre baladas românticas às mais animadas, sem deixar de lado a tradição da música raiz.

>>> Ingressos disponíveis pelo site Uhuu a partir de R$ 36.