Shopping de Curitiba cresce 35% em vendas em 2022 e vira referência no Sul do Brasil

O Pátio Batel completa em 2023 uma década de operação em um momento ímpar, passando a ser referência na expansão e abertura de marcas internacionais e nacionais premium no Sul do Brasil.

LEIA MAIS – Empresa de Curitiba salva relíquias de família e restaura lustres históricos

Tanto é assim que 98,6% dos seus 29,7 mil m2 de área bruta locável (ABL) estão ocupados. Em relação ao ano anterior, as vendas cresceram 35%, além de um 91% de aumento em relação a 2017, quando finalizou a renovação dos contratos com seus parceiros lojistas após os primeiros cinco anos de existência.

Construído com uma arquitetura moderna, espaços amplos, muita luz natural, áreas ao ar livre e serviços exclusivos, distribuídos em quatro pisos de lojas e cinco de estacionamento, o Pátio Batel é referência como o único shopping no posicionamento de luxo em Curitiba e em todo o sul do país desde sua fundação, em 2013.

LEIA AINDA – Leilão em Curitiba! Marcas da falida Nutrilatina são arrematas em lote único

Parte disso explica-se pela expertise do Grupo Soifer, que em 1983 fundou o primeiro shopping do Paraná. Hoje, já são cinco unidades no portfólio do grupo, além de uma atuação ampla no setor de Real State e na gestão e operação de parques e atrações turísticas no Brasil.

“A fase excepcional do Pátio Batel vem do esforço de uma equipe talentosa, comprometida na busca por sua diferenciação e pioneirismo. Desde o seu mix de lojas e serviços operacionais, até sua inovadora plataforma de marketing com conteúdos e eventos relevantes exclusivos, buscamos estar antenados com o que acontece no Brasil e no mundo, proporcionando vivências e experiências diferenciadas aos nossos exigentes clientes”, conta o superintendente do shopping, Fernando Bonamico.

Rebranding e aumento nas vendas

Assim como outros negócios, o Pátio Batel também precisou se reinventar em meio à pandemia. De acordo com Bonamico, os anos de 2020 e 2021 foram de reavaliação do negócio, de analisar o que estava e o que não estava dando certo.

VIU ESSA? O barbeiro do Governador! Conheça o Arídio, o homem que cuida do cabelo de Ratinho Jr

“Foi necessária uma profunda reestruturação da área de marketing, um projeto que envolveu ampliação e relevância dos canais de comunicação. Aumentamos o investimento a fim de construir uma força digital sólida e conhecer melhor nossos clientes e assim realizar entregas exclusivas e diferenciadas tanto em eventos quanto em relacionamento”, diz.

A marca passou por um rebranding, que resultou em uma nova cultura, identidade e linguagem para a marca Pátio Batel. Com esse novo posicionamento, o shopping foi além na proposta de geração de conteúdo em seus canais digitais: em meados do ano passado, inaugurou o Pátio Content Lab, primeiro espaço de produção de conteúdo in-house no segmento no Brasil. Essa atuação rendeu bons frutos em 2022, com forte crescimento percentual nas vendas e o aumento relevante no fluxo de novos clientes nos corredores do shopping.

Para os próximos anos, o Pátio Batel busca o aumento do número de lojas e acomodar a expansão das marcas que já estão presentes nos seus corredores. “Nosso olhar é atento e constante para o mix de lojas. Considerando nossa referência em moda, buscamos sempre manter a mescla de marcas, tanto as nacionais em voga, como as internacionais de renome. Chegamos aos 10 anos de shopping extremamente animados, entusiasmados, maduros, mas ainda com muitos desafios pela frente. Nossa busca pelo pioneirismo e alcance de novos voos segue incessante. É isso que nos move”, conclui Bonamico.

Veja que incrível