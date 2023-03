As 46 marcas da massa falida do Grupo Nutrilatina, leiloadas nesta sexta-feira (3), foram arrematadas em um único lote por R$ 318 mil. O valor é o mesmo da avaliação. A compradora foi a empresa 3HBU Administradora de Bens Ltda, que tem sede em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. É uma holding de instituições não financeiras.

No mesmo leilão, em outros lotes, foram ofertados maquinário, mobília e micro-ônibus, mas esses não foram arrematados. Serão leiloados novamente em 10 de março, conforme informou o leiloeiro público oficial, Helcio Kronberg, que conduziu o certame. O valor arrecadado entrará no processo e será destinado ao pagamento de dívidas, que hoje chegam a perto de R$ 200 milhões. Os bens de maior valor – o terreno e o prédio, em Curitiba – foram leiloados em dezembro de 2022 e arrematados por R$ 11.887.000,00.

Paranaense e de origem familiar, o Grupo Nutrilatina chegou a liderar o mercado latino-americano de suplementação alimentar. As dívidas acumuladas, no entanto, inviabilizaram o negócio. Há cerca de dois anos, as atividades foram suspensas e a falência foi decretada.

