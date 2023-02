O “fim de uma era” para a empresa paranaense Nutrilatina foi anunciado no final do ano passado, com o arremate em leilão do terreno e prédio onde ficava a sede da empresa no bairro Atuba, em Curitiba. Ainda não se sabe o que o novo proprietário fará naquele lugar. No entanto, quem ainda tem interesses comerciais no segmento tem a chance de arrematar em novo leilão 46 marcas que pertenciam à empresa.

No próximo dia 3 de março, em primeiro leilão, marcas como a própria Nutrilatina, Sundow, Nutrilatina AGE e O Botânico compõem o lote que tem preço de avaliação em R$ 318 mil. Todas tem registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Caso não sejam arrematadas neste leilão, uma segunda oportunidade, com desconto no lance inicial de 50% (R$ 159 mil) os interessados podem tentar novamente.

O leilão será comandado pela Kronberg Leilões, que fica com uma fatia de 5% do valor do arremate a titulo de comissão. O mesmo leiloeiro vendeu o terreno e prédio da Nutrilatina em dezembro. O valor do lance inicial era de R$ 9.335.000 em segundo leilão, mas foi arrematado por R$ 11.887.000. O valor de avaliação do imóvel era de R$ 18,6 milhões.

Em 2019, com uma dívida até então de R$ 110 milhões, o Grupo Nutrilatina fechou um plano de recuperação judicial com credores. De acordo com a consultoria financeira, a empresa chegou a um faturamento anual de R$ 200 milhões, em 2010, quando estava no auge, mas não conseguiu se livrar das dívidas.