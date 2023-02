Eletrodomésticos, objetos de decoração, utensílios domésticos, de cama, mesa e banho, e mais itens com preços a partir de R$ 2 estarão no bazar que será realizado em Curitiba, entre esta quarta-feira (15) e o próximo domingo (18). O evento é promovido pela Socorro aos Necessitados, que mantém o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã.

O bazar beneficente, que funcionará das 10h às 16h, será aberto para toda a comunidade. Na hora das compras, o pagamento poderá ser feito em dinheiro, com cartão de débito ou crédito (à vista).

O endereço do bazar é Rua Konrad Adenauer, 576, no bairro Tarumã. Toda a arrecadação será revertida em prol da manutenção da Socorro aos Necessitados e sua unidade operacional, onde residem cerca de 100 idosos.

Para ajudar

As vendas do bazar são uma importante fonte de renda para o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã. E além do dinheiro arrecadado nestes dias, a entidade também recebe ajuda com doações dos produtos para serem vendidos. “Toda doação é bem-vinda, o que permite continuar com o trabalho em prol dos idosos”, ressalta a Socorro aos Necessitados.

A Socorro aos Necessitados é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. É considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil a prestar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Bazar especial do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã

Data: dias 15,16,17 e 18 de fevereiro.

Horário: Das 10h às 16h,

Endereço do bazar: Rua Konrad Adenauer, 576

Mais informações: (41) 3266-3813 ou (41) 3083-4900 (WhatsApp)

E-mail bazar: bazar@socorroaosnecessitados.org.br www.socorroaosnecessitados.org.br

