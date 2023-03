O esperado “mês dos butecos” está chegando e com ele o Comida di Buteco 2023, que acontece em mais de 45 cidades brasileiras a partir de 07 de abril. A capital paranaense recebe sua 8ª edição do projeto, e dessa vez, 31 bares concorrem pelo título do melhor da cidade.

Serão 24 dias – de 07 a 30 de abril – para que os curitibanos visitem os bares participantes, provem o petisco concorrente criado especialmente para o concurso e façam a sua avaliação em quatro quesitos: atendimento, higiene, temperatura da bebida e o próprio petisco. O tira gosto leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma.

Ao mesmo tempo em que o público conhece os pratos e os 31 concorrentes, um grupo de jurados visita os butecos e também dá a sua nota. Esse grupo é formado por chefs, amantes da gastronomia e do bom buteco, além de influenciadores.

Ao final, a nota do público tem o peso de 50% e do júri também. É dessa média que saem os vencedores e também os desclassificados – os últimos colocados são convidados a descansar por um aninho e novos bares entram na disputa. Na última edição, o bar Schnaps foi o vencedor e dividiu o pódio com Trieste Bar e Armazém do Espetinho.

2ª etapa: O melhor boteco do Brasil

O Comida di Buteco acontece em mais de 45 cidades ao mesmo tempo, literalmente de Norte a Sul do País. Neste ano serão mais de 1000 botecos espalhados pelo País concorrendo ao título.

Após a escolha do melhor de cada cidade acontece a 2ª etapa: eleger o melhor dos melhores! Em junho, uma comissão de jurados escolhida especificadamente para essa missão vai visitar os campeões de cada cidade. Nessa etapa o público não participa dando nota. O vencedor leva a cidade e o buteco ao pódium da cozinha de raiz do Brasil.

Como surgiu?

Criado no ano 2000, em Belo Horizonte, o objetivo do projeto é instigar a criatividade e inovação dos bares e eleger o melhor boteco da cidade e também do Brasil. Os bares que participam são escolhidos a dedo e convidados para participar. Eles devem necessariamente ser estabelecimentos familiares, com o proprietário literalmente à frente do negócio e atrás do balcão no dia a dia. Esses critérios são essenciais porque o concurso tem o objetivo de ser uma plataforma de transformação social.

Em breve serão divulgadas a lista de bares participantes e petiscos. O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa, como plataforma de desenvolvimento de suas marcas. Nenhum buteco paga absolutamente nada para participar.