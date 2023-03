O uso de máscaras em aeroportos e aviões não será mais obrigatório, mas apenas recomendado. A revogação da obrigatoriedade ocorreu nesta terça-feira, 1º de março, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) vai reforçar as ações determinadas pela Anvisa ao setor e implementar medidas técnicas auxiliares para a viabilidade de um transporte aéreo seguro e eficiente para passageiros e profissionais. Embora não haja mais a obrigatoriedade no uso de máscaras, há a obrigatoriedade do fornecimento, por parte da tripulação, de máscaras faciais para casos suspeitos durante os voos.

Foram mantidas, pela Anvisa, outras medidas de controle sanitário, como o desembarque por fileiras, para evitar aglomeração; o impedimento de viagens para casos confirmados de covid-19; a exigência de limpeza e a desinfecção de ambientes e aparelhos de ar-condicionado; e os avisos sonoros sobre o uso de máscara em aeroportos e aeronaves.