A banda britânica Coldplay vai se apresentar em Curitiba na próxima semana – nos dias 21 e 22 de março. Com os dois shows com ingressos esgotados, a expectativa em torno dos eventos no estádio Couto Pereira aumenta a cada dia.

O que esperar dos espetáculos mais aguardados da capital em março? A reportagem da Tribuna do Paraná pediu uma resposta ao ChatGPT. “Como um modelo de linguagem, não tenho acesso a informações específicas sobre shows futuros ou eventos em particular. No entanto, posso falar sobre o que geralmente pode ser esperado de um show do Coldplay”, esclarece a Inteligência Artificial.

O ChatGPT, no entanto, dá sugestões do que os fãs de Curitiba podem esperar da experiência com o Coldplay: “Os shows do Coldplay costumam ser espetaculares e envolventes, com muita interação com o público. A banda é conhecida por seu carisma e energia no palco, e muitas vezes incorpora elementos teatrais e visuais impressionantes em suas apresentações. Eles também costumam tocar músicas de seu catálogo extenso e variado, incluindo alguns de seus sucessos mais conhecidos, bem como algumas músicas mais obscuras”.

“Em geral, os fãs de Coldplay podem esperar um show emocionante e cheio de energia, com muitas oportunidades para cantar junto com as músicas e participar da experiência ao vivo”, finalizou a tecnologia.

ChatGPT é uma tecnologia de processamento de linguagem natural (NLP, na sigla em inglês) desenvolvida pela OpenAI. A versão mais recente foi lançada em 30 de novembro de 2022 e se popularizou rapidamente, sendo testada por milhões de pessoas.

A precisão de suas respostas e a qualidade do texto têm causado debates sobre o avanço de tecnologias de inteligência artificial e seu impacto nos diversos setores e em postos de trabalho.

