ChatGPT é uma tecnologia de processamento de linguagem natural (NLP, na sigla em inglês) desenvolvida pela OpenAI. A versão mais recente foi lançada em 30 de novembro de 2022 e se popularizou rapidamente, sendo testada por milhões de pessoas.

A precisão de suas respostas e a qualidade do texto têm causado debates sobre o avanço de tecnologias de inteligência artificial e seu impacto nos diversos setores e em postos de trabalho.

Ela é baseada em um modelo de inteligência artificial chamado GPT-3, que foi treinado com milhões de exemplos de texto para aprender a compreender e gerar linguagem natural.

Em resumo, ChatGPT é um programa de computador que é capaz de entender e responder a perguntas escritas em linguagem natural. Isso significa que, quando você escreve uma pergunta para ele, ele pode analisar o que você escreveu e gerar uma resposta coerente e razoavelmente precisa. Ele é capaz de responder perguntas sobre uma variedade de tópicos, desde triviais até mais complexos. De acordo com a empresa, pode ser usado em uma variedade de aplicações, como assistentes virtuais, chatbots e sistemas de geração de texto e automação de processos.

Como criar uma conta e testar a ChatGPT

Para criar uma conta e testar a ChatGPT, você deve seguir os seguintes passos:

Acesse o site da OpenAI e clique em “Sign Up” no canto superior direito da tela. Preencha o formulário de inscrição com seus detalhes pessoais e clique em “Create account”. Verifique seu e-mail e clique no link de confirmação enviado pelo OpenAI. Adicione o número do seu telefone celular e siga as demais instruções na tela.

Depois disso, você pode testar a tecnologia ChatGPT usando a ferramenta “Try it out”, enviando perguntas ou frases e ver as respostas geradas pelo modelo. Lembre-se de verificar as limitações de uso de acordo com o plano de assinatura e as políticas de uso.

Por que a tecnologia do ChatGPT é polêmica?

ChatGPT, assim como outros modelos de processamento de linguagem natural de alta capacidade, é polêmico por várias razões, incluindo:

Gerar conteúdo falso: Como ChatGPT é capaz de gerar texto de maneira muito realista, há preocupações de que possa ser usado para gerar notícias falsas e propaganda enganosa.

Discriminação: Como ChatGPT foi treinado com grandes quantidades de dados da internet, pode replicar preconceitos e estereótipos presentes nesses dados, gerando conteúdo discriminatório e ofensivo.

Impacto no emprego: ChatGPT e outras tecnologias de processamento de linguagem natural podem ser usadas para automatizar tarefas que antes eram realizadas por humanos, o que pode ter impacto negativo no emprego.

Privacidade: O uso de ChatGPT e outras tecnologias de processamento de linguagem natural pode levantar preocupações sobre privacidade, especialmente quando os dados de usuário são coletados e usados sem o conhecimento ou consentimento das pessoas.

Embora essas preocupações sejam válidas, é importante lembrar que as tecnologias de processamento de linguagem natural também têm muitos usos benéficos, como a automação de tarefas, melhora da comunicação e desenvolvimento de novos aplicativos e serviços. Além disso, é importante que as empresas e desenvolvedores trabalhem para mitigar os riscos associados ao uso dessas tecnologias através de medidas como transparência, responsabilidade e ética.

*Esse texto foi gerado pela ferramenta ChatGPT e editado pela redação da Tribuna.

