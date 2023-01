O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um Alerta Laranja para tempestade para Curitiba, região metropolitana, Litoral e Norte do Paraná para este fim de semana. Apesar do sol na capital, o tempo pode virar e há risco de chuva forte entre 30 e 60 mm/h ou 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

O alerta foi emitido na manhã deste sábado (14) e vale por 24 horas. Com o alerta, pode haver chuvas intensas que provoquem estragos como corte de energia elétrica, quedas de árvores e até alagamentos.

Apesar de ser um alerta meteorológico, há chances de que a chuva forte aconteça apenas de forma isolada em algumas regiões.

