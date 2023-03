Tem novidades no cardápio do Outback Steakhouse. A partir deste mês, a marca apresenta três novos pratos: um preparo de carne suína à pururuca de quase 1kg, uma sobremesa de nachos com chocolate e um trio de drinques com Jack Daniel’s. Os produtos vão estar disponíveis nos restaurantes por tempo limitado.

O Tomahawk Fried Pork (R$ 119,90) é um porco marinado, assado e pururucado. O prato é servido com molho barbecue de goiabada e dois acompanhamentos à escolha do cliente. O corte oferece a medida certa de carne com camada de gordura, além de apresentar diferentes texturas, como a maciez do corte e a crocância.

O Jack Trio (R$39,90) traz três opções de drinques com Jack Daniel’s. O primeiro é uma combinação de limonada, xaropes de baunilha, pimenta rosa e grenadine, finalizado com pimenta rosa em grãos. O segundo leva limonada, xaropes de baunilha e de gengibre, finalizado com espuma de gengibre e crumbles. E o terceiro também inclui a limonada, polpa de maracujá e xaropes de maracujá vermelho e de pimenta rosa. Os drinques têm 200ml cada.

E para finalizar, a sobremesa Sweet Choco Nachos (R$ 39,90) traz a combinação das tortilhas de chocolate acompanhadas de mousse de chocolate com toque do Brownie Thunder. O prato acompanha calda de chocolate branco e morangos frescos picados.

Informações sobre as novidades e os restaurantes participantes no site.

