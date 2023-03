Uma noite inesquecível. A estudante curitibana Giulia Ayres, 16 anos, realizou um sonho que poucos fãs da banda britânica Coldplay irão conseguir realizar um dia. Ela tocou piano ao lado do vocalista Chris Martin, no show realizado em São Paulo, na noite da última segunda-feira (13) e prestou uma linda homenagem ao o pai que faleceu em 2021 vítima da covid-19. O Coldplay faz dois shows em Curitiba na próxima semana.

Giulia foi ao show com a mãe levando um cartaz pedindo para tocar a música Daddy (pai, em inglês). A adolescente perdeu o pai em junho de 2021 devido às complicações da covid-19. Bem posicionada para acompanhar a apresentação da banda, Giulia levantou o cartaz para que Chris Martin observasse e atendesse o pedido.

Ao notar o cartaz, o vocalista do Coldplay avisou um produtor que logo chamou a estudante para subir ao palco. “Nos últimos 15, 20 segundos da música, o Chris Martin parou de cantar e me deixou tocando sozinha. Ele e os outros integrantes foram para o palco principal, onde iriam continuar o show. Quando acabou, olhei pro lado e não vi ninguém”, disse Giulia.

Giulia homenageou o pai que morreu vítima da covid-19. Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

O amor pela música e especialmente pela canção que lembra o pai, deixou Giulia emocionada pela proporção que tomou ao se apresentar com a banda. “A emoção maior foi quando sentei no piano e comecei a tocar ‘Daddy’. Ali lembrei do meu pai, dos momentos que passamos juntos. Sou bem tímida, mas na hora esqueci que estava diante de uma multidão. Mas o meu pai estava comigo ali”, completou a adolescente.

“Estou completamente sem palavras! Que noite! Muito muito muito obrigada @coldplay por me permitir realizar um dos meus maiores sonhos, tocar “daddy”, (música qual desde que perdi meu pai me toca de um jeito!) com vocês foi completamente mágico! Já era um sonho ir no show, tocar com o Chris então nem me fale! Jamais esquecerei desse dia e da sensação maravilhosa! Muito obrigada mesmo a todos vocês e a equipe de produção! Serei eternamente grata a vocês”, disse a jovem estudante num post do Instagram.

O Coldplay vai se apresentar em Curitiba dias 21 e 22 de março, no Couto Pereira. Para os shows, a banda pediu mais de 50 garrafas de água Voss, considerada a mais pura do mundo.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

Confira o clipe oficial da música Daddy, do Coldplay.

Veja que incrível