O iFood acaba de divulgar algumas curiosidades sobre as preferências dos usuários paranaenses. As informações fazem parte das comemorações do Dia do Consumidor (15) e, entre os dados mais curiosos, está o fato de o refrigerante ser o item mais pedido pelo aplicativo no Paraná.

Em segundo lugar estão as marmitas, seguidas pelos sanduíches, massas e carnes. De acordo com o levantamento, em 2023, foram realizados uma média de 3,8 milhões de pedidos por mês.

Nacionalmente, o número de entregas diárias chega na casa dos 40 milhões. Os clientes estão espalhados em mais de 1700 cidades no Brasil, com média de 70 milhões de pedidos mensais na plataforma, com auxílio dos mais de 300 mil parceiros e 200 entregadores.

