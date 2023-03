Foragido da Justiça, um homem de 22 anos acabou preso em flagrante em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (15), pela Guarda Municipal (GM). De acordo com a GM, ele foi pego furtando cabos de um poste na Rua Francisco Raitani, no bairro Capão Raso. O crime foi denunciado por moradores da região que acionaram a corporação pelo telefone de emergência 153.

Segundo o guarda municipal Meireles, que atendeu a ocorrência, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro quando foi acionada. “Quando nos aproximamos do local, ele já estava no chão e carregava o cabo furtado nas costas, demos voz de abordagem e o homem ofereceu resistência. Ao consultar o sistema, descobrimos que ele era foragido da Justiça com um mandado de prisão em aberto por furto”, conta o GM.

Segundo o relato da equipe que recebeu imagens dos moradores, o homem ficou pendurado na fiação e usou os dentes para cortar os cabos. O foragido foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Curitiba.

Denuncie

Para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, a Guarda Municipal orienta que o cidadão faça a denúncia pelo telefone de emergência 153, que atende 24 horas por dia.

