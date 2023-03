Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Paraná resultou na autuação de oito homens, todos imigrantes, que tentavam entrar sem documentos no Brasil. O caso foi registrado segunda-feira (13) no Porto de Paranaguá, litoral paranaense. O grupo estava escondido em um navio cargueiro e disse à polícia que entrou escondido no navio no de porto Abidjã, na Costa do Marfim, país de origem dos imigrantes.

LEIA MAIS – BR-277 com rachaduras e interdições no Paraná complica viagens e exportações

Segundo as forças de segurança, após registro da ocorrência, todos ficaram sob responsabilidade da agência marítima que é representante do navio. Entre as alternativas possíveis para o caso, eles podem ingressar com processo de repatriação ou podem pedir refúgio no Brasil.

LEIA AINDA – Lanches de terminais de Curitiba são um espetáculo! Conheça duas iguarias: pastel e crepes!

A localização dos imigrantes no navio cargueiro faz parte de uma atuação conjunta que integra a Operação Albatroz, envolvendo os Guardiões das Fronteiras do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP). O objetivo é coibir a criminalidade transnacional na costa marítima brasileira a partir da ação integrada entre forças policiais e instituições de fiscalização e controle.

Veja que incrível