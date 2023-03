Pedido de fã não se nega. Pensando nisso, e principalmente, em homenagear uma amiga que amava a banda Coldplay, uma curitibana fez um apelo emocionado nas redes sociais para a banda que vai se apresentar na capital paranaense, na terça-feira (21) e quarta-feira (22), no estádio Couto Pereira.

A história é comovente. Ana Pires e as amigas passaram horas na fila para comprar o ingresso do show e estavam animadas para o aguardado dia. No entanto, na quinta-feira passada (16), Ana recebeu a notícia da morte da jovem Maria Eduarda Valentim, de 21 anos, a Duda, que era muito fã do Coldplay.

oi! essa é minha amiga Duda, uma amiga especial demais. ela havia comprado o ingresso pro show do Coldplay em Curitiba porém, ela faleceu dias antes. vim por meio deste, pedir para que a banda @coldplay ou o fandom possa prestar uma homenagem pra ela com Yellow. podem nos ajudar? pic.twitter.com/mrqFqPon7B — αnα (@anapiresmed) March 19, 2023

“Duda era muito especial para todos nós, faleceu subitamente. Estamos em choque ainda, queremos levantar algo para que Duda seja homenageada como merece. Sabemos que ela ficaria feliz. ‘Yellow’ é uma música muito importante nesse momento. Será que conseguiríamos?”, escreveu Ana nas redes sociais, marcando a banda e o fã clube no Brasil.

Ana também escreveu em inglês e postou um vídeo sobre a vida da Duda, ao lado das amigas e curtindo a vida. Uma das formas de homenagear a garota, sugerida por Ana, seria passar no telão a imagem da Duda ou mesmo o vídeo produzido pelas amigas.

Repercussão nas redes

Até a tarde desta segunda-feira (20), a postagem da Ana já havia sido curtida por 15,1 mil pessoas, compartilhada por mais de 3,5 mil usuários da rede e recebeu mais de 170 comentários.

Também em um show do Coldplay, em São Paulo, a estudante curitibana Giulia Ayres, 16 anos, chegou a tocar piano ao lado do vocalista Chris Martin e prestou uma linda homenagem ao pai que faleceu em 2021, vítima da covid-19.

Agora é torcer pela homenagem para a eterna Duda!

Veja que incrível