O show da banda inglesa Coldplay causa bloqueios e alterações no trânsito na região do Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba. As mudanças começam às 7h desta terça-feira (21).

VIU ESSA? Jovem fã morre dias antes do show do Coldplay em Curitiba; amigas pedem homenagem com ‘Yellow’

A passagem de veículos fica proibida nos cruzamentos das ruas: Amâncio Moro com a Ubaldino do Amaral, da Ubaldino do Amaral com a Floriano Essenfelder, da Mauá com a Floriano Essenfelder, da Pedro Rolim de Moura com a Augusto Severo, da Barão de Guaraúna com a Augusto Severo, da Doutor Zamenhof com a Augusto Severo, da Doutor Zamenhof com a Mauá e da Floriano Essenfelder com a 21 de Abril. Já o cruzamento da rua Mauá com a Nicolau Maeder tem bloqueio a partir das 17h.

LEIA MAIS – Novo binário muda o trânsito em ruas do Pinheirinho, em Curitiba

Na quarta-feira

As restrições serão repetidas na quarta-feira (22), quando acontece a segunda apresentação da banda na capital paranaense. O público é estimado em 43 mil pessoas por noite.

Veja que incrível