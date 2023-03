Quando vier a Curitiba, AC/DC vai tocar no Estádio Couto Pereira

Sem tocar no Brasil desde 2009, a banda australiana de heavy metal AC/DC e o próximo alvo do Coritiba, time de futebol que passou a concentrar em seu estádio os grandes shows internacionais da capital paranaense. Segundo Jair José de Souza, vice-presidente do clube e responsável por trazer as apresentações, se a lendária banda de rock vier para o Brasil e para Curitiba, o estádio Couto Pereira será o palco escolhido pela banda.

O AC/DC fez a última turnê no Brasil em 2009. Em Curitiba, o grupo fez um show lendário na Pedreira Paulo Leminski, em 1996, e os fãs do rock aguardam esse retorno com ansiedade. Não existe previsão oficial para esta volta, mas o Coritiba já procurou os responsáveis pela produção para ter o AC/DC no Couto Pereira.

“O que temos é uma promessa para quem produz eles no Brasil, é que quando voltarem para cá, vai ter em Curitiba, e vai ser no Couto Pereira. A locação do estádio faz parte da minha alçada e a chance de ser no Couto é grande”, contou Jar, com exclusividade para a Tribuna.

Recentemente tocaram no estádio Couto Pereira, além do Coldplay, terça (21) e quarta (22) desta semana, as bandas Metallica, Marron 5 e os cantores Paul McCartney e Roger Waters. Já foi confirmado ainda em 2023 a banda Red Hot Chilli Peppers, com ingressos já esgotados, e restam detalhes para o ok definitivo para o show do Foo Fighters.