Paul McCartney irá fazer shows no Brasil em 2023. E será que Curitiba vai entrar no roteiro do ex-Beatle? Existe a chance e o Couto Pereira pode novamente ser o palco do grande artista após uma apresentação histórica quatro anos atrás.

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com a tour “The Freshen Up”. Naquele ano, ele fez dois shows em São Paulo e um em Curitiba, no próprio estádio coxa-branca. Ao todo, foram 37 canções em quase três horas de apresentação no dia 30 de março com mais de 42 mil pessoas presentes. Relembre aqui como foi o show de Paul McCartney em Curitiba.

Antes disso Paul McCartney já havia se apresentado em 1993 na Pedreira Paulo Leminski. Na época, a capital completou 300 anos e o show foi de graça no dia 30 de março.

A informação da vinda do ex-Beatle foi divulgada nesta quinta-feira (04) pelo jornalista José Norberto Flesch, uma referência ao divulgar em primeira mão os shows no Brasil. A vinda seria no fim de novembro e começo de dezembro.

Couto Pereira novamente?

O estádio do Coritiba tornou-se o principal espaço de grandes shows na cidade. Para esse ano, Foo Fighters em setembro (7) e Red Hot Chili Peppers para novembro (13) estão confirmados e com ingressos ja esgotados. O que poderia prejudicar a vinda do artista para o Couto Pereira são os jogos pelo Campeonato Brasileiro, pois a competição vai estar na reta final, e o local precisaria ser modificado para o evento musical, tirando do time a chance de jogar no seu estádio em um momento decisivo da competição.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou Jair José de Souza, vice-presidente do Coritiba. Questionado sobre o possível retorno do artista ao Couto Pereira, o diretor deixou em aberta a resposta, ou seja, não desmentiu ou confirmou. “Ainda não”, relatou o responsável por trazer os últimos shows para o estádio como Metallica e Coldplay. Existe promessa de que o AC/DC possa vir nos próximos anos se apresentar no Couto.

Você iria ao show de Paul McCartney em Curitiba?

A notícia da vinda de Paul McCartney ao país deixou os fãs brasileiros empolgados. No entanto, muitos já demonstravam preocupação ao valor do ingresso.Caso o ex-Beatle venha para Curitiba, você vai no show? Participe da nossa enquete embaixo!

