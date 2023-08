Confeitaria especializada em éclair inaugura nova loja em Curitiba

Curitiba conta com uma confeitaria especializada em éclair: a Afago Casa de Doces, situada no bairro Bigorrilho e vai ganhar um segundo endereço, no Batel, em frente a um cartão postal da cidade: a Praça do Japão. São aproximadamente 40 opções de sabores já criados e semanalmente, na vitrine, são oferecidos de oito a nove sabores diferentes, garantindo encontrar sempre os sabores mais vendidos.

Carinho em tempos difíceis

A história da marca começou em 2020, quando as irmãs Camila Thiemi Asano Nascimento e Victoria Akemi Asano Nascimento, junto com a amiga Larissa Magalhães da Silva tiveram a ideia de espalhar um pouco de carinho em meio aos tempos difíceis da pandemia.

Victoria é formada em gastronomia e é irmã de Camila. Larissa e Camila se conheceram na faculdade de Biomedicina. Juntas, as sócias acabam de celebrar os três anos da marca e a abertura da segunda loja, no próximo dia 12 de agosto, em frente à Praça do Japão.

No começo, a Afago Casa de Doces não tinha um ponto físico, mas a paixão pelo que faziam e o desejo de compartilhar momentos doces fizeram com que as vendas acontecessem através das redes sociais. A produção das éclairs era cuidadosamente realizada em uma cozinha montada nos fundos da casa da família da Larissa, e as entregas eram feitas pessoalmente, no carro das próprias sócias.

A escolha de éclair como produto principal não poderia ser mais acertada, pois as deliciosas bombas de padaria faziam parte das memórias afetivas de infância das empresárias. A vontade de oferecer um doce de qualidade, com variedade de sabores, impulsionou o desejo de especialização nesse doce tão apreciado.

Referência

Inspiradas por modelos de lojas internacionais, a Afago não se limitou apenas às referências francesas, mas também trouxe toques de sabores de países como Alemanha, Rússia, Argentina e Japão, enriquecendo ainda mais suas criações.

Com a melhora no cenário da pandemia, em 2021, a Afago abriu sua primeira loja física, no formato de portinha gastronômica, onde o cliente compra seus doces para ‘viagem’ e também delivery.

Ao total, são aproximadamente 40 opções de sabores já criados e semanalmente, na vitrine, são oferecidos de oito a nove sabores diferentes, garantindo encontrar sempre os sabores mais vendidos, como éclair de Crème Brûlée, de Cumaru e de Pistache, a oportunidade de experimentar novas combinações, como S’Mores (éclair que leva creme de chocolate, bolacha sucrée e marshmallow tostado). A produção é feita diariamente, com reposição ao longo do dia. Os preços são a partir de R$ 12.

A nova loja está localizada em frente à Praça do Japão e vai funcionar no mesmo formato de portinha gastronômica, todos os dias, das 12h às 19h. Já, a loja do Bigorrilho, abre de segunda à sábado.

Serviço

Afago Casa de Doces

Loja Batel – Av. Sete de Setembro, 5050 – Batel.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 19h.

Loja Bigorrilho – Alameda Augusto Stellfeld, 1333 – loja 2 – Bigorrilho

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 13h às 19h.

Contato: 41 98861-1081 Whatsapp.