Beto Lee e Fernanda Abreu em Curitiba: show reúne hits de Rita Lee

Neste mês, Curitiba recebe o show inédito “Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee in concert” que conta com a participação especial de Fernanda Abreu. A apresentação vai celebrar a vida e obra da rainha do rock brasileiro, que morreu aos 75 anos. Com realização da Prime e Tacatinta, o show acontece no dia 12 de agosto, no Teatro Guaíra, às 21h15.

Beto acompanhou a mãe por quase 20 anos como seu guitarrista, além de ter crescido em meio aos pais, Rita e Roberto de Carvalho, que compuseram um dos maiores conjuntos de obras da música popular brasileira.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitibano de 24 anos morre em combate na Ucrânia, “foi um herói”

>> Curitiba tem exposição de réplica de avião construído por Santos Dumont

O projeto começou em 2022. Beto ficou responsável pela curadoria do repertório que selecionou os maiores hits em meio a mais de 50 músicas de Rita que foram sucesso em todo o país.

“É com enorme prazer que eu irei celebrar a vida e obra da minha mãe. Uma tarefa nada fácil, afinal são décadas de muita história e de muita música! Mas sinto que tudo tem a hora certa para acontecer. E estou pronto para encarar esse projeto como ele merece, afinal, essas músicas sempre serão parte de mim também, da minha educação como músico e, claro, como pessoa! Pois é, são dezenas de hits, desde os anos 60 até o encontro dela com meu pai, Roberto de Carvalho”, declara Beto Lee.

A banda é composta por: Beto Lee (voz e guitarra), Lee Marcucci (baixo), Débora Reis (vocais), Danilo Santana (teclado), Edu Salvatti (bateria) e Rogério Salmeron (guitarra). Todos os músicos pertenceram ao grupo que acompanhou Rita e Roberto de Carvalho durante muitos anos.

Vão estar no show alguns clássicos como “Saúde”, “Lança Perfume”, “Ovelha Negra”, “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “On The Rocks”, “Mania de Você” e “Banho de Espuma”.

Ingressos para show de Beto Lee e Fernanda Abreu

Os ingressos, que já estão à venda pelo site da Disk Ingressos, custam a partir de R$ 90 (meia-entrada) com adição da taxa administrativa. O valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é válida para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e com câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

O show também conta com ingresso social. Nessa modalidade, quem doar 1 kg de alimento não-perecível ganha 40% de desconto no valor do ingresso inteiro. A entrega deverá acontecer na entrada do evento.

Além do site, os ingressos também podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs).

Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee (in concert) – participação de Fernanda Abreu

Quando: 12 de agosto de 2023

Local: Teatro Guaíra – Rua Conselheiro Laurindo

Horários: o teatro abre às 20 horas e o espetáculo começa às 21h15.

Duração do show: cerca de 90 minutos

Ingressos: a partir de R$ 90 (meia-entrada) + taxa administrativa. O valor varia de acordo com o setor.

Forma de pagamento: dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!