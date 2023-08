Até setembro, o Memorial de Curitiba exibe uma exposição sobre os 150 anos do Santos Dumont com uma réplica da aeronave Demoiselle. O avião original foi criado pelo “pai da aviação” em 1907 e serviu de modelo para diversos projetistas, sendo um dos menores e mais baratos da época.

Além da exposição, para celebrar o aeronauta e inventor brasileiro, neste sábado (5) será exibido o documentário ‘O Homem pode Voar’ no Cine Passeio. A sessão é gratuita e acontece às 19 horas.

+Confirmado! Esquadrilha da Fumaça se apresenta neste sábado em novo local

150 anos de Santos Dumont

A exposição no Memorial de Curitiba é realizada em parceria com o Aeroclube do Paraná e foi aberta na sexta-feira (4). Ela pode ser visitada até 10 de setembro e faz parte das celebrações dos 150 anos de Santos Dumont, completados no dia 20 de julho.

“Santos Dumont é uma figura muito importante para a cultura e o turismo do país, além de todas as suas contribuições para a aviação. Uma homenagem assim faz com que todos, principalmente as crianças, valorizem mais os feitos dele e visitem esse espaço no Centro Histórico de Curitiba”, explica a presidente do Instituto Municipal do Turismo, Tatiana Turra, na abertura da exposição.

A réplica de Demoiselle em exposição no Memorial de Curitiba foi construída em 1997 pelo Aeroclube do Paraná com o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet), hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Programação do Cine Passeio

Neste sábado (5) será realizada no Cine Passeio a exibição do documentário ‘O Homem pode Voar’. A sessão é gratuita e acontece às 19 horas.

O filme dirigido por Nelson Hoineff acompanha os feitos de Santos Dumont, desde sua chegada em Paris no começo do século 20 até o voo do 14-Bis. O documentário resgata diversas imagens que muitos julgavam perdidas e inexistentes. A produção do filme dedicou dois anos apenas para pesquisa em arquivos e coleções particulares pelo mundo.

Quem é o pai da aviação

Alberto Santos Dumont foi a primeira pessoa no mundo a projetar e construir um balão dirigível, que chegou a decolar e contornar a Torre Eiffel, em Paris. Um dos mais marcantes feitos do aeronauta brasileiro foi a invenção do 14-Bis, primeiro avião da história da humanidade.

Serviço – Exposição Santos Dumont

Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Horário: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 8h. Sábados e domingos, das 9h às 15h.

Até 10 de setembro

Grátis

Exibição do documentário

Data: sábado (5), 19 horas

Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 – Centro)