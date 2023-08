A tarifa da passagem de ônibus de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ficou mais cara, com o reajuste em vigor a partir das 0h desta quarta-feira (9). A informação é da empresa concessionária do transporte público do município, a Transpiedade.

De acordo com a empresa, o aumento se deve aos anos de pandemia em que não houve reajuste e à aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção de preços vigentes, correspondente à variação acumulada do período de junho de 2021 a maio de 2023, de 16,1287%.

Com o reajuste, a Prefeitura de Campo Largo, que abrirá licitação para a prestação do serviço em questão, divulgou os novos valores da passagem. Confira abaixo.

Valor da passagem por região

Linhas Urbanas

Prefeitura, Fábricas, Águas Claras, Partênope, Jardim Rondinha/Pompéia, Populares, Retiro, Francisco Gorski, Bateias, Veneza, Jardim Social, Campo do Meio, Ferrari, Itaqui, Rivabem, Miqueleto, Moradias Bom Jesus, Campina, São Caetano e Madrugueiro:

Valor da tarifa: R$ 4,95

Valor da tarifa para titulares de Cartão Cidadão: R$ 4,80

Valor da tarifa para estudantes que se enquadrem nos requisitos fixados na legislação específica vigente: R$ 2,45

Linha Ferraria – Centro de Campo Largo

Valor da tarifa: R$ 4,95

Valor da tarifa para titulares de Cartão Cidadão: R$ 4,80

Valor da tarifa para estudantes que se enquadrem nos requisitos fixados na legislação específica vigente: R$ 2,45

Linhas do Interior

Troncal, Trabalhador, Itambézinho, Estudante.

Valor da tarifa: R$ 8,75

Reajuste x melhorias

O reajuste foi divulgado pela prefeitura no Decreto Municipal – nº 251, de 04 de agosto de 2023, com as novas normativas considerando a variação dos componentes que refletem no custo do Sistema Municipal Urbano de Transporte Coletivo e a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção de preços vigentes, correspondente à variação acumulada do período de junho de 2021 a maio de 2023, de 16,1287%.

Em contrapartida, a administração municipal busca com a empresa o aperfeiçoamento do serviço com a ampliação de linhas, como a da região do Campo do Meio, que terá um ônibus a mais, e um reforço nas linhas que atendem o bairro Partênope. Essas melhorias já foram tratadas e começam a operar neste próximo final de semana.

