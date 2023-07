A obra do binário Ema Taner-Bernardo Fedalto, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, chegou a 55% de execução. Segundo o governo do Paraná, a intervenção tem como objetivo desafogar o trânsito no acesso a Campo Largo, aumentando a capacidade de tráfego nas ruas do binário. O investimento é de R$ 8,44 milhões.

Na primeira metade da obra, foram feitas a drenagem e reestruturação do local. No estágio atual da construção, a pavimentação, o calçamento e a sinalização do trecho da Rua Bernardo Fedalto estão praticamente concluídos.

Obras no entorno

Também estão em andamento as obras de adaptação nas ruas que ligam o binário. Com isso, o projeto também vai melhorar o tráfego de veículos que passam pela via marginal da BR-277 e que saem de Campo Largo com destino a Curitiba. A previsão de conclusão e o final de 2023.

