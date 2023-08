Aliando tecnologia, qualidade e inovação, o Ítalo Supermercados, um dos finalistas da Categoria Sabor Popular do Prêmio Bom Gourmet 2023, sempre esteve atento aos clientes e às suas necessidades. “Nós fazemos estudo de viabilidade para os nossos empreendimentos”, explica Luciane Grigolo Adam, Gerente de Marketing do Ítalo Supermercados. “Quando fomos abrir a unidade no Atuba em Curitiba, percebemos que a região precisava de um restaurante. Como nós somos um mercado gourmet e temos a expertise dos produtos, resolvemos abrir um restaurante dentro do supermercado” conta.

LEIA MAIS – Confeitaria especializada em éclair inaugura nova loja em Curitiba

Com produtos de qualidade em suas lojas modernas e confortáveis, os restaurantes do Ítalo ganharam o coração dos clientes. Uma das razões do sucesso é a consultoria, cujo objetivo é trabalhar para trazer comidas saborosas e saudáveis, sem temperos industrializados, com opções equilibradas. “Todos os nossos restaurantes trabalham com temperos naturais. O próprio extrato de tomate é feito aqui, com a fruta. Então, temos todo o cuidado nesses processos naturais, para trazer mais sabor e saudabilidade ao nosso buffet”, informa Luciane.

VIU ESSA? Nota Paraná tem 51,2 milhões de bilhetes concorrendo a prêmio milionário!

Atualmente, as três unidades em Curitiba contam com o buffet a R$74,90 o quilo, aberto das 11h às 15h, em que é possível desfrutar de diferentes tipos de proteínas feitas na hora, mais opções de pratos variados que mudam todos os dias, como barreado, feijoada, sushi, pratos veganos e sem lactose. Segundo Luciane, essa grande variedade foi pensada por conta do público diverso do mercado. “Nosso enfoque como empreendimento sempre foi ‘o Ítalo é do seu jeito’. Então, a gente quis levar isso para o restaurante. Tem ali desde uma salada e um grelhado até um prato mais tradicional, como um barreado, ou um prato vegano e uma sobremesa sem glúten e sem lactose”, afirma.

Com amplo espaço e qualidade, as três unidades de Curitiba contam com restaurantes. Foto: Ebraim Martini/Divulgação

O restaurante ainda conta com pratos especiais em datas temáticas, como o Dia do Chocolate, que contou com sobremesas únicas em comemoração à data, e o aniversário de Curitiba, quando foram oferecidos pratos típicos, nomeados especialmente com os pontos turísticos da cidade.

Além do buffet

Além dos almoços, a unidade do Cristo Rei conta com pizza de fermentação longa no período da noite, das 17h às 21h30, de segunda a sábado. São sete sabores deliciosos, com massa leve, feita de produtos naturais. Com o valor de R$29,90, ela serve até duas pessoas e é assada na hora.

A pizza de fermentação longa é leve e sem produtos industrializados. Foto: Ebraim Martini

A unidade conta também com uma estação de vinho self-service, com quatro tipos de vinho para degustar. Há ainda uma estação de cervejas artesanais e de café, pra quem não consome bebida alcoólica.

Estação de café, cerveja artesanal e vinho. Foto: Ebraim Martini

Serviço

Ítalo Supermercados

Unidade Atuba

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1463 – Atuba

Unidade Portão

R. João Bettega, 1040 – Portão

Unidade Cristo Rei

Av. São José, 1240 – Cristo Rei

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal