Mais de 51,2 milhões de bilhetes foram gerados para concorrer, em agosto, aos prêmios do programa Nota Paraná, aquele em que o consumidor coloca o CPF na nota. Ao todo, 2,9 milhões de contribuintes pediram o CPF nas notas fiscais de compras realizadas em abril. Com isso, eles estão aptos a participar do próximo edição do sorteio, que ocorre nesta quinta-feira (10).

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil.

Instituições também podem ganhar com o Nota Paraná

Entidades da sociedade civil também participam do Programa Nota Paraná. Neste mês de agosto, 1.370 instituições concorrem a 10 prêmios de R$ 20 mil. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, as quais geraram um total de 6.868.439 bilhetes.

Cerca de 1,9 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay disputarão 8 mil prêmios de R$ 100 – para o sorteio deste mês foram registrados 17,8 milhões de bilhetes.

O sorteio do Nota Paraná é transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no Instagram e Facebook.

Como participar do Nota Paraná?

A participação é simples: ao fazer compras nos 222 mil estabelecimentos cadastrados no Paraná, os consumidores cadastrados no programa solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, permitindo a acumulação de créditos. Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

