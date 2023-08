Desrespeito, falta de educação e pouco caso com as regras de trânsito em um dos bairros mais populosos de Curitiba. Motoristas de caminhões de entrega estão frequentemente estacionando em cima da calçada de uma das principais avenidas de Curitiba. O descaso em estacionar no espaço destinado aos pedestres – mesmo existindo vagas no entorno -, prejudica e coloca em risco quem caminha por ali. Pedestres precisam dividir espaço com os caminhões e com veículos que circulam na Avenida Winston Churchill, esquina com Luiz Del Gobbo, na bairro Capão Raso, em Curitiba.

A situação vem ocorrendo há cerca de quatro meses, segundo o coordenador de tecnologia da Embraer, Roberto Queiroz. Ele trabalha próximo do local em que os caminhões estacionam, sendo que motoristas são constantemente alertados sobre a irregularidade.

“O motorista deixa estacionado o caminhão ali para descarregar produtos para um mercado do bairro. Eu busquei diálogo com um dos motoristas e fui xingado. Existe uma placa da prefeitura proibindo estacionamento. Eu não acho legal ele colocar em risco outras pessoas, sem contar que estraga a calçada. É dinheiro meu, é seu, que foi investido ali. Eles não estão nem aí”, reclamou Roberto. Veja abaixo alguns flagras:

Nas cercanias da Avenida Winston Churchill, esquina com Luiz Del Gobbo, existem dois colégios em que os pais precisam desafiar o trânsito para passar com os filhos evitando o caminhão parado na calçada. “A pessoa coloca uma carreta na calçada atrapalhando todos os pedestres que precisam dividir espaço com os veículos. É perigoso, vai precisar uma tragédia para dar jeito nisso?”, questionou o engenheiro.

E aí, prefeitura?

A prefeitura informou que a Superintendência de Trânsito (Setran) está fiscalizando praticamente todos os dias o local, sendo que autuou cinco vezes. A primeira vez foi no dia 20 de julho (duas autuações), a outra no dia 26, esteve no dia 27, e a última na segunda-feira (07).

Apesar das notificações, dois diferentes caminhões foram flagrados nesta terça-feira (08) pela manhã estacionando irregularmente na calçada.

Flagras mostram caminhões diferentes utilizando a mesma “vaga” em cima da calçada de movimentada avenida de Curitiba. E os pedestres? Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

