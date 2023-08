Bomba de posto é interditada em Curitiba e gerente vai pra delegacia

Nesta segunda-feira (07), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem), realizou uma operação de fiscalização em dois postos de combustíveis em Curitiba.

Em um dos estabelecimentos foram interditadas duas bombas de diesel. Uma delas estava com vazamento e a outra entregava um volume menor do produto ao consumidor. Por conta das irregularidades, o gerente do posto foi encaminhado à delegacia.

De acordo com o delegado Cássio André Dias Conceição, a PCPR fiscaliza postos de combustíveis em Curitiba e Região Metropolitana com frequência. “O escopo das fiscalizações é para manter a regularidade do setor para que os consumidores não sejam lesados com combustível de má qualidade e também no seu volume”, explica.

Nesta operação, foram verificadas se as bombas estavam fornecendo a quantidade exata de combustível paga pelo consumidor. “O Ipem trabalha com metrologia. Analisa, portanto, as quantidades de combustíveis fornecidas aos clientes. Se o consumidor paga, por exemplo, por 5 litros, o posto tem obrigação de entregar efetivamente esses cinco litros”, diz o presidente do instituto, Cesar Mello.

Mello orienta que os consumidores sempre abasteçam o veículo em postos de combustíveis de confiança. Ele também diz que é importante verificar as condições das bombas, ou seja, se estão limpas e se têm o selo do Inmetro.

Outra dica é para que o consumidor sempre se certifique de que a bomba está zerada no momento em que começa o abastecimento. É importante também conferir se o valor pago confere com o valor descrito na bomba.

População pode denunciar irregularidades em postos de combustíveis

A PCPR reforça que a população pode informar sobre situações irregulares de postos de combustíveis. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, (41) 3883-7100, diretamente à equipe de investigação, ou pelo e-mail delcon@pc.pr.gov.br.

