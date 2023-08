Estudantes terão aula normal nesta terça, informa Prefeitura de Curitiba

A Secretaria Municipal de Educação emitiu uma nota no fim da tarde desta segunda-feira (07) informando que haverá aulas normais nas escolas da rede municipal de ensino de Curitiba.

Os professores do ensino municipal anunciaram greve a partir desta terça-feira (08) e por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC), a classe deseja que alguns pontos do Projeto de Lei 005.00123.2023, que trata sobre o novo Plano de Carreira dos profissionais do magistério, seja revisto.

A Secretaria Municipal de Educação, no entanto, informou que o sindicato mobilizou 45% escolas das 185 unidades escolares para aderir à greve nesta terça. No entanto, a paralisação foi considerada ilegal pelos desembargadores Marcelo Wallbach Silva e Luiz Mateus de Lima. “Não podemos cancelar alimentação nem transporte dos estudantes. Com isso temos a obrigação de avisar a população que o direito dos estudantes à educação está garantido e temos que evitar ao máximo a desinformação”, informou a secretaria.

