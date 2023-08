O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade para Curitiba e região metropolitana entre a noite desta segunda-feira (07) e a manhã de terça-feira (08).

O aviso de chuvas, ventos fortes e queda de granizo é válido para o sul do Paraná, além de todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Inmet, o risco de temporal aumenta a partir das 20 horas desta segunda e segue até às 10 horas de terça. De maneira geral, o Paraná pode registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia. Os ventos intensos podem chegar a 60 km/h.

Apesar da possibilidade do temporal, o Inmet considera baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O Paraná também deve ser impactado por uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade deve aumentar e o tempo fica mais instável.

Na terça-feira (08), Curitiba tem probabilidade de ocorrência de chuva de 95% e os ventos podem alcançar 51 km/h, conforme o Simepar. A máxima será de 14ºC e a mínima 12ºC.

Orientações em caso de tempestade

O Inmet disponibiliza algumas orientações em caso de temporais. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

