Carreta invade pista contrária e quase provoca tragédia em Campo Largo

Uma carreta perdeu o controle na BR-277 em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e quase provocou uma tragédia. O caminhão que seguia no sentido interior do Paraná bateu na barreira de concreto que divide a estrada e invadiu a pista no sentido contrário, parando no canteiro central e causando a interdição de duas faixas na de rolagem.

De acordo com as primeiras informações, nenhum outro veículo se envolveu na batida. O acidente aconteceu por volta das 12h. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária Federal foram até o local para prestar o primeiro atendimento. O motorista não se feriu.

