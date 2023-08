No domingo (06), equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV) prenderam três pessoas que estavam usando armas de fogo para caçar animais nativos no Parque Nacional do Guaricana, localizado na BR-277, em Morretes.

As equipes chegaram até o local após uma denúncia anônima, que foi realizada no sábado (05). O 1º tenente da ROTAM, André Felipe Kcovalczykowski, explica que no sábado as equipes foram até o parque e fizeram buscas. De acordo com ele, no dia, foram encontrados dois catetos – uma espécie de porco do mato – em situação de cativeiro.

LEIA TAMBÉM:

>> Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal

>> Caminhão com traseira de 2 metros é apreendido pela PRF na BR-116

As buscas para localizar os responsáveis pela caça continuaram no domingo (06). Foram encontradas três pessoas que estavam na região praticando a atividade ilegal. Os indivíduos estavam com duas espingardas, um revólver e 128 munições diversas.

A operação encontrou duas saíras – ave silvestre – e dois porcos queixada. Eles estavam vivos e foram libertados. No entanto, também foram localizados animais mortos.

A polícia achou 25 quilos de porco queixada abatido e cinco quilos de pássaro macuco, que é uma espécie ameaçada de extinção. Também foram apreendidos cinco apitos usados para atrair a espécie da ave silvestre.

O tenente Kovalczykowski afirma que o trio foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal (PF). Já as armas foram apreendidas e os animais que estavam vivos foram soltos na natureza.

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!