Um caminhão com a suspensão elevada foi autuado e levado ao pátio pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116 em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. O veículo estava com a suspensão irregular e, segundo a PRF, levava risco aos demais condutores. O veículo estava com mais de 2 metros de altura na parte traseira.

Segundo a PRF, a legislação prevê que o caminhão possa transitar com até 2 graus de alteração, ou seja, 3,5 cm, desde que passe por inspeção do INMETRO. O veículo em questão transitava com 10 cm de alteração e não possuía autorização.

O veículo foi autuado e removido ao pátio da PRF, onde ficará até que sejam regularizadas todas as modificações.

Perigo na estrada

A PRF aproveitou a operação que resultou na apreensão do caminhão para alertar que alterações na suspensão tais como a verificadas neste caminhão comprometem a segurança dos veículos e colocam todos em risco.

